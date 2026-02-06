LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Kerala: Actor Maniyanpilla Raju Involved in Thiruvananthapuram Hit-and-Run Case | WION

Kerala: Actor Maniyanpilla Raju Involved in Thiruvananthapuram Hit-and-Run Case | WION

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 17:36 IST | Updated: Feb 06, 2026, 17:36 IST
Kerala: Actor Maniyanpilla Raju Involved in Thiruvananthapuram Hit-and-Run Case | WION
A hit-and-run case has been reported in Thiruvananthapuram, with Malayalam actor Maniyanpilla Raju named in connection with the incident.

Trending Topics

trending videos