/Commonwealth Games 2026: Meet India's 126-athlete contingent for Glasgow Games

The Commonwealth Games 2026 are set to being on July 23 in Glasgow, Scotland with about 3,000 athletes from 74 countries taking part in 13 disciplines including para sports. A total of 126 Indian athletes are part of the contingent, vying for the medals across all sports. India has sent 77 male and 48 female athletes to the games including in para sports.

Who are Indian athletes participating in Commonwealth Games 2026?

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The highest athletes are in Athletics where 32 players will try and win a medal in which 10 are women and 22 males. In other sports the number of athletes is: boxing (14), judo (14), weightlifting (12), track cycling (6), artistic gymnastic (8), bowls (6), and swimming (5). Among para athletes the number is: athletics (11), wheelchair basketball (4), powerlifting (7), swimming (6), and track cycling (1). Here's list athletes in each sport:

Track

Gurindervir Singh - Men's 100 metres

Animesh Kujur - Men's 200 metres

Vishal TK - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

Rajesh Ramesh - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

Gulveer Singh - Men's 5000 metres, Men's 10,000 metres

Tejas Shirse - Men's 110 metres hurdles

Yashas Palaksha - Men's 400 metres hurdles

Santhosh Kumar Tamilarasan - Men's 400 metres hurdles

Rashdeep Kaur - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

Neeru Pathak - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

Ansa Babu - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay

Parul Chaudhary - Women's 3000 metres s'chase, Women's 5000 metres

Priyanka Goswami - Women's 10,000 metres walk

Ravina Gaikwad - Women's 10,000 metres walk

Field

Dev Meena - Men's pole vault

Kuldeep Kumar - Men's pole vault

Sarvesh Anil Kushare - Men's high jump

Aadarsh Ram J - Men's high jump

Tejaswin Shankar - Men's high jump, Men's decathlon

Murali Sreeshankar - Men's long jump

Lokesh Sathyanathan - Men's long jump

Praveen Chithravel - Men's triple jump

Selva Prabhu - Men's triple jump

Samardeep Singh Gill - Men's shot put

Tajinderpal Singh Toor - Men's shot put

Neeraj Chopra - Men's javelin throw

Rohit Yadav - Men's javelin throw

Yash Vir Singh - Men's javelin throw

Pooja Singh - Women's high jump

Manpreet Kaur - Women's shot put

Seema Kaliramna - Women's discus throw

Nidhi Rani - Women's discus throw

Track (Para)

Rakeshbhai Bhatt - Men's 100 metres (T38)

Shreyansh Trivedi - Men's 100 metres (T38)

Mohammed Basil M - Men's 100 metres (T47)

Dilip Mahadu Gavit - Men's 100 metres (T47)

Ramesh Shanmugam - Men's 1500 metres (T54)

Field (Para)

Devender Kumar - Men's discus throw (F44)

Sagar Thayat - Men's discus throw (F44)

Shubham Juyal - Men's shot put (F57)

Soman Rana - Men's shot put (F57)

Sharmila Dhankar - Women's shot put (F57)

Shilpa K Shyla - Women's shot put (F57)

Boxing

Jadumani Singh - Men's 55 kg

Sachin Siwach - Men's 60 kg

Aditya Pratap Singh - Men's 65 kg

Sumit Kundu - Men's 70 kg

Ankush Ankush - Men's 80 kg

Kapil Pokhariya - Men's 90 kg

Narender Berwal - Men's 90+ kg y

Sakshi Choudhary - Women's 51 kg

Preeti Pawar - Women's 54 kg

Jasmine Lamboria - Women's 57 kg

Priya Ghanghas - Women's 60 kg

Parveen Hooda - Women's 65 kg

Arundhati Choudhary - Women's 70 kg

Lovlina Borgohain - Women's 75 kg

Judo

Harsh Singh - Men's 60 kg

Rohit Basir Majgul - Men's 66 kg

Arun Kumar - Men's 73 kg

Harsh Tokas - Men's 81 kg

Karanjit Singh Maan - Men's 90 kg

Avtar Singh - Men's 100 kg

Yash Ghanghas - Men's 100+ kg

Asmita Dey - Women's 48 kg

Shraddha Kadabul Chopade - Women's 52 kg

Yamini Mourya - Women's 57 kg

Unnati Sharma - Women's 63 kg

Inunganbi Takhellambam - Women's 70 kg

Ishroop Narang - Women's 78 kg

Tulika Maan - Women's 78+ kg

Swimming

Srihari Nataraj - men's 50m backstroke, 100m backstroke, 100m freestyle, 4x200m freestyle relay

Aryan Nehra - men's 400m freestyle, 800m freestyle, 1500m freestyle, 4x200m freestyle relay

Sajan Prakash - men's 50m butterfly, 200m butterfly, 200m freestyle

Aneesh S Gowda - men's 200m freestyle, 4x200m freestyle relay

Dhakshan Shashikumar - men's 400m freestyle, 4x200m freestyle relay

Swimming (Para)

Ravi Veera Venkata Budigina - Freestyle 50 m S7

Ali Imam - Freestyle100 m S13

Suyash Narayan Jadhav - Freestyle 50 m S7

Chaitanya Vishwas Kulkarni - Freestyle 200 m S14

Swatik Patil - Freestyle 50 m S7

Track cycling

Ronaldo Singh Laitonjam - 1000m time trial

David Beckham Elkatohchoongo - Men's Elite Keirin

Jemsh Singh Keithellakram - Men's Elite Keirin

Dinesh Kumar - Men's Endurance / Pursuit formats

Rojit Singh Yanglem - Men's Endurance / Pursuit formats

Sekhon Harshveer Singh - Men's 4,000m Team Pursuit

Track cycling (Para)

Lisha Das - Women's Track Cycling

Weightlifting

Rishikanta Singh - Men's 60 kg

M Raja - Men's 65 kg

Ajaya Babu - Men's 79 kg

Dilbag Singh - Men's 94 kg

Lovepreet Singh - Men's 110+ kg

Mirabai Chanu - Women's 48 kg

Gyaneshwari Yadav - Women's 53 kg

Bindyarani Devi - Women's 58 kg

Harjinder Kaur - Women's 69 kg

Sanjana - Women's 77 kg

Seram Nirupama Devi - Women's 86 kg

Martina Devi - Women's 86+ kg

Artistic Gymnastic

Tapan Mohanty - Men's Team all-around

Tapeshwarnath Das - Men's Team all-around

Swatish KP - Men's Team all-around

Satyajit Mondal - Men's Team all-around

Pranati Nayak - Women's Team all-around

Nishka Agarwal - Women's Team all-around

Eshita Rewale - Women's Team all-around

Protistha Samanta - Women's Team all-around

3x3 Basketball (Para)

Reena Rameshchandra Gupta - Women's Wheelchair

Irengbam Ritu Chanu - Women's Wheelchair

Jadhav Minakshi Harichandra - Women's Wheelchair