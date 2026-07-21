/Commonwealth Games 2026: Meet India's 126-athlete contingent for Glasgow Games

The Commonwealth Games 2026 are set to being on July 23 in Glasgow, Scotland with about 3,000 athletes from 74 countries taking part in 13 disciplines including para sports. A total of 126 Indian athletes are part of the contingent, vying for the medals across all sports. India has sent 77 male and 48 female athletes to the games including in para sports.
Who are Indian athletes participating in Commonwealth Games 2026?
The highest athletes are in Athletics where 32 players will try and win a medal in which 10 are women and 22 males. In other sports the number of athletes is: boxing (14), judo (14), weightlifting (12), track cycling (6), artistic gymnastic (8), bowls (6), and swimming (5). Among para athletes the number is: athletics (11), wheelchair basketball (4), powerlifting (7), swimming (6), and track cycling (1). Here's list athletes in each sport:
Track
Gurindervir Singh - Men's 100 metres
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Animesh Kujur - Men's 200 metres
Vishal TK - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Rajesh Ramesh - Men's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Gulveer Singh - Men's 5000 metres, Men's 10,000 metres
Tejas Shirse - Men's 110 metres hurdles
Yashas Palaksha - Men's 400 metres hurdles
Santhosh Kumar Tamilarasan - Men's 400 metres hurdles
Rashdeep Kaur - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Neeru Pathak - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Ansa Babu - Women's 400 metres, Mixed 4 x 400 metres relay
Parul Chaudhary - Women's 3000 metres s'chase, Women's 5000 metres
Priyanka Goswami - Women's 10,000 metres walk
Ravina Gaikwad - Women's 10,000 metres walk
Field
Dev Meena - Men's pole vault
Kuldeep Kumar - Men's pole vault
Sarvesh Anil Kushare - Men's high jump
Aadarsh Ram J - Men's high jump
Tejaswin Shankar - Men's high jump, Men's decathlon
Murali Sreeshankar - Men's long jump
Lokesh Sathyanathan - Men's long jump
Praveen Chithravel - Men's triple jump
Selva Prabhu - Men's triple jump
Samardeep Singh Gill - Men's shot put
Tajinderpal Singh Toor - Men's shot put
Neeraj Chopra - Men's javelin throw
Rohit Yadav - Men's javelin throw
Yash Vir Singh - Men's javelin throw
Pooja Singh - Women's high jump
Manpreet Kaur - Women's shot put
Seema Kaliramna - Women's discus throw
Nidhi Rani - Women's discus throw
Track (Para)
Rakeshbhai Bhatt - Men's 100 metres (T38)
Shreyansh Trivedi - Men's 100 metres (T38)
Mohammed Basil M - Men's 100 metres (T47)
Dilip Mahadu Gavit - Men's 100 metres (T47)
Ramesh Shanmugam - Men's 1500 metres (T54)
Field (Para)
Devender Kumar - Men's discus throw (F44)
Sagar Thayat - Men's discus throw (F44)
Shubham Juyal - Men's shot put (F57)
Soman Rana - Men's shot put (F57)
Sharmila Dhankar - Women's shot put (F57)
Shilpa K Shyla - Women's shot put (F57)
Boxing
Jadumani Singh - Men's 55 kg
Sachin Siwach - Men's 60 kg
Aditya Pratap Singh - Men's 65 kg
Sumit Kundu - Men's 70 kg
Ankush Ankush - Men's 80 kg
Kapil Pokhariya - Men's 90 kg
Narender Berwal - Men's 90+ kg y
Sakshi Choudhary - Women's 51 kg
Preeti Pawar - Women's 54 kg
Jasmine Lamboria - Women's 57 kg
Priya Ghanghas - Women's 60 kg
Parveen Hooda - Women's 65 kg
Arundhati Choudhary - Women's 70 kg
Lovlina Borgohain - Women's 75 kg
Judo
Harsh Singh - Men's 60 kg
Rohit Basir Majgul - Men's 66 kg
Arun Kumar - Men's 73 kg
Harsh Tokas - Men's 81 kg
Karanjit Singh Maan - Men's 90 kg
Avtar Singh - Men's 100 kg
Yash Ghanghas - Men's 100+ kg
Asmita Dey - Women's 48 kg
Shraddha Kadabul Chopade - Women's 52 kg
Yamini Mourya - Women's 57 kg
Unnati Sharma - Women's 63 kg
Inunganbi Takhellambam - Women's 70 kg
Ishroop Narang - Women's 78 kg
Tulika Maan - Women's 78+ kg
Swimming
Srihari Nataraj - men's 50m backstroke, 100m backstroke, 100m freestyle, 4x200m freestyle relay
Aryan Nehra - men's 400m freestyle, 800m freestyle, 1500m freestyle, 4x200m freestyle relay
Sajan Prakash - men's 50m butterfly, 200m butterfly, 200m freestyle
Aneesh S Gowda - men's 200m freestyle, 4x200m freestyle relay
Dhakshan Shashikumar - men's 400m freestyle, 4x200m freestyle relay
Swimming (Para)
Ravi Veera Venkata Budigina - Freestyle 50 m S7
Ali Imam - Freestyle100 m S13
Suyash Narayan Jadhav - Freestyle 50 m S7
Chaitanya Vishwas Kulkarni - Freestyle 200 m S14
Swatik Patil - Freestyle 50 m S7
Track cycling
Ronaldo Singh Laitonjam - 1000m time trial
David Beckham Elkatohchoongo - Men's Elite Keirin
Jemsh Singh Keithellakram - Men's Elite Keirin
Dinesh Kumar - Men's Endurance / Pursuit formats
Rojit Singh Yanglem - Men's Endurance / Pursuit formats
Sekhon Harshveer Singh - Men's 4,000m Team Pursuit
Track cycling (Para)
Lisha Das - Women's Track Cycling
Weightlifting
Rishikanta Singh - Men's 60 kg
M Raja - Men's 65 kg
Ajaya Babu - Men's 79 kg
Dilbag Singh - Men's 94 kg
Lovepreet Singh - Men's 110+ kg
Mirabai Chanu - Women's 48 kg
Gyaneshwari Yadav - Women's 53 kg
Bindyarani Devi - Women's 58 kg
Harjinder Kaur - Women's 69 kg
Sanjana - Women's 77 kg
Seram Nirupama Devi - Women's 86 kg
Martina Devi - Women's 86+ kg
Artistic Gymnastic
Tapan Mohanty - Men's Team all-around
Tapeshwarnath Das - Men's Team all-around
Swatish KP - Men's Team all-around
Satyajit Mondal - Men's Team all-around
Pranati Nayak - Women's Team all-around
Nishka Agarwal - Women's Team all-around
Eshita Rewale - Women's Team all-around
Protistha Samanta - Women's Team all-around
3x3 Basketball (Para)
Reena Rameshchandra Gupta - Women's Wheelchair
Irengbam Ritu Chanu - Women's Wheelchair
Jadhav Minakshi Harichandra - Women's Wheelchair
Rayannavar Laxmi Rayappa - Women's Wheelchair