LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Trump's Big Statement On Russia Ukraine Ceasefire Deal, Says 'Putin Let Me Down'

Trump's Big Statement On Russia Ukraine Ceasefire Deal, Says 'Putin Let Me Down'

Edited By WION Video Desk
Published: Sep 19, 2025, 10:21 IST | Updated: Sep 19, 2025, 10:21 IST
Trump's Big Statement On Russia Ukraine Ceasefire Deal, Says 'Putin Let Me Down'
U.S. President Donald Trump reacted strongly to the Russia-Ukraine ceasefire deal, saying Vladimir Putin “let him down” after earlier promises. Watch the video to know more!

Trending Topics

trending videos