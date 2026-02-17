LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Tarique Rahman Oath Taking: BNP Lawmakers Not To Take Govt Allotted Plots & Cars

Tarique Rahman Oath Taking: BNP Lawmakers Not To Take Govt Allotted Plots & Cars

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 17, 2026, 17:15 IST | Updated: Feb 17, 2026, 17:15 IST
Tarique Rahman Oath Taking: BNP Lawmakers Not To Take Govt Allotted Plots & Cars
Tarique Rahman is sworn in as the next Prime Minister of Bangladesh after a landslide victory in the national polls.

Trending Topics

trending videos