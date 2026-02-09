/Spain: Floodwaters Stay High Across Andalusia

LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 14:21 IST | Updated: Feb 09, 2026, 14:21 IST
Storm Marta is still lashing the Iberian Peninsula in southern Spain. Floodwaters remain high in and around Jerez de la Frontera, with streets submerged, homes waterlogged, and farmlands drowned.

