/Estonia Defence Minister quits over $81 million ammo deal

Published: Sep 04, 2026, 19:50 IST | Updated: Sep 04, 2026, 19:50 IST
Estonia’s Defence Minister has resigned after controversy erupted over an $81 million ammunition procurement deal. The deal has triggered fierce political debate, with critics questioning transparency, oversight, and decision-making in a country that has sharply increased defence spending amid growing regional security concerns. The resignation comes at a sensitive time for Estonia and NATO allies, raising questions about military procurement, accountability, and national security priorities.