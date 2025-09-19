LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Donald Trump Concludes 2nd State Visit to UK |Trump, Starmer Vow to Deepen Bilateral Ties

Donald Trump Concludes 2nd State Visit to UK |Trump, Starmer Vow to Deepen Bilateral Ties

Edited By WION Video Desk
Published: Sep 19, 2025, 09:22 IST | Updated: Sep 19, 2025, 09:22 IST
Donald Trump Concludes 2nd State Visit to UK |Trump, Starmer Vow to Deepen Bilateral Ties
U.S. President Donald Trump has concluded his second state visit to the United Kingdom, meeting with Prime Minister Keir Starmer.

Trending Topics

trending videos