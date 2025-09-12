/World Athletics Championships 2025: Indian squad, fixtures, live streaming details and more

A 19-member Indian team is set to take part in the World Athletics Championships in Tokyo, starting from September 13 till September 21. The Indian contingent includes 14 men and five women, competing in 15 different events. Leading the Indian group is two-time Olympic medalist and reigning world champion Neeraj Chopra. He is also India’s top medal hope in the men’s javelin throw. Alongside him, three more Indian javelin throwers - Sachin Yadav, Yash Vir Singh, and Rohit Yadav will also be in action.
Where to watch World Athletics Championships 2025 in India
Fans in India can watch the World Athletics Championships 2025 live on the Star Sports Network. Live streaming will be available on the JioHotstar app and website.
Add WION as a Preferred Source
Full Indian squad for World Athletics Championships 2025
India Men's team
- Neeraj Chopra (javelin throw)
- Sachin Yadav (javelin throw)
- Yash Vir Singh (javelin throw)
- Rohit Yadav (javelin throw)
- Gulveer Singh (5000m, 10000m)
- Praveen Chithravel (triple jump)
- Abdulla Aboobacker (triple jump)
- Murali Sreeshankar (long jump)
- Sarvesh Kushare (high jump)
- Animesh Kujur (200m)
- Tejas Shirse (110m hurdles)
- Servin Sebastian (20km race walk)
- Ram Baboo (35km race walk)
- Sandeep Kumar (35km race walk)
India's Women team
- Annu Rani (javelin throw)
- Parul Chaudhary (3000m steeplechase)
- Ankita Dhyani (3000m steeplechase)
- Pooja (800m, 1500m)
- Priyanka Goswami (35km race walk)
Schedule of Indian athletes at World Athletics Championships 2025
September 13
- 4:00 a.m. – Men’s 35km Race Walk: Ram Baboo, Sandeep Kumar
- 4:00 a.m. – Women’s 35km Race Walk: Priyanka Goswami
- 4:30 p.m. – Women’s 1500m Heats: Pooja
September 14
- 3:10 p.m. – Men’s High Jump Qualification: Sarvesh Kushare
- 5:37 p.m. – Women’s 1500m Semifinal: Pooja (if qualified)
- 6:00 p.m. – Men’s 10,000m: Gulveer Singh
September 15
- 7:00 a.m. – Women’s 3000m Steeplechase Heats: Parul Chaudhary, Ankita Dhyani
- 4:10 p.m. – Men’s Long Jump Qualification: Murali Sreeshankar
- 4:53 p.m. – Men’s 110m Hurdles Heats: Tejas Shirse
September 16
- 5:06 p.m. – Men’s High Jump Final: Sarvesh Kushare (if qualified)
- 5:10 p.m. – Men’s 110m Hurdles Semifinal: Tejas Shirse (if qualified)
- 6:35 p.m. – Women’s 1500m Final: Pooja (if qualified)
- 6:50 p.m. – Men’s 110m Hurdles Final: Tejas Shirse (if qualified)
September 17
- 3:40 p.m. – Men’s Javelin Throw Group A: Neeraj Chopra, Sachin Yadav, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
- 4:45 p.m. – Men’s 200m Heats: Animesh Kujur
- 5:15 p.m. – Men’s Javelin Throw Group B: Neeraj Chopra, Sachin Yadav, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
- 5:19 p.m. – Men’s Long Jump Final: Murali Sreeshankar (if qualified)
- 6:27 p.m. – Women’s 3000m Steeplechase Final: Parul Chaudhary, Ankita (if qualified)
September 18
- 3:53 p.m. – Men’s Javelin Throw Final: Neeraj Chopra, Sachin Yadav, Rohit Yadav, Yash Vir Singh (if qualified)
- 4:28 p.m. – Women’s 800m Heats: Pooja
- 5:32 p.m. – Men’s 200m Semifinals: Animesh Kujur (if qualified)
September 19
- 4:00 p.m. – Women’s Javelin Throw Qualification Group A: Annu Rani
- 4:30 p.m. – Men’s 5000m Heats: Gulveer Singh
- 5:13 p.m. – Women’s 800m Semifinal: Pooja (if qualified)
- 5:30 p.m. – Women’s Javelin Throw Qualification Group B: Annu Rani
- 6:36 p.m. – Men’s 200m Final: Animesh Kujur (if qualified)
September 20
- 6:20 a.m. – Men’s 20km Race Walk Final: Servin Sebastian
- 5:35 p.m. – Women’s Javelin Throw Final: Annu Rani (if qualified)
September 21
- 4:05 p.m. – Women’s 800m Final: Pooja (if qualified)
- 4:17 p.m. – Men’s 5000m Final: Gulveer Singh (if qualified)