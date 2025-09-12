/World Athletics Championships 2025: Indian squad, fixtures, live streaming details and more

A 19-member Indian team is set to take part in the World Athletics Championships in Tokyo, starting from September 13 till September 21. The Indian contingent includes 14 men and five women, competing in 15 different events. Leading the Indian group is two-time Olympic medalist and reigning world champion Neeraj Chopra. He is also India’s top medal hope in the men’s javelin throw. Alongside him, three more Indian javelin throwers - Sachin Yadav, Yash Vir Singh, and Rohit Yadav will also be in action.