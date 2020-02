IPL 2020: Sunrisers Hyderabad (SRH) squad, schedule and players to watch out!

Sunrisers Hyderabad could be lifting this year's IPL. David Warner is reinstated as the captain of the team. Hyderabad will be looking to return to its former glory.

IPL 2020 Surisers Hyderabad full Squad and schedule:

Squad: Kane Williamson, David Warner (captain), Manish Pandey, Virat Singh, Priyam Garg, Abdul Samad, Bhuvneshwar Kumar, Khaleel Ahmed, Sandeep Sharma, Siddharth Kaul, Billy Stanlake, T Natarajan, Abhishek Sharma, Shahbaz Nadeem, Mitchell Marsh, Fabian Allen, Vijay Shankar, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Sanjay Yadav, Jonny Bairstow, Wriddhiman Saha, Shreevats Goswami, Bavanaka Sandeep, Basil Thampi

Coach: Trevor Bayliss

Players to watch out: David Warner, Kane Williamson, Siddharth Kaul, Jonny Bairstow, Mohammad Nabi, Rashid Khan

April 1

08:00 PM

Match 4, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians

April 4

08:00 PM

Match 7, Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh

Kings XI Punjab vs Sunrisers Hyderabad

April 7

08:00 PM

Match 11, M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad

April 12

04:00 PM

Match 16, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

April 16

08:00 PM

Match 21, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

April 19

08:00 PM

Match 25, M.A. Chidambaram Stadium, Chennai

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

April 21

08:00 PM

Match 27, Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

April 26

08:00 PM

Match 33, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

April 30

08:00 PM

Match 37, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

May 3

08:00 PM

Match 41, Feroz Shah Kotla, Delhi

Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad

May 5

08:00 PM

Match 43, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore

May 9

08:00 PM

Match 47, Wankhede Stadium, Mumbai

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

May 12

08:00 PM

Match 51, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab

May 15

08:00 PM

Match 54, Eden Gardens, Kolkata

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad