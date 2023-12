Telangana Assembly Election Result 2023: check Full list of winners and loser constituency wise

Telangana Assembly Election Result 2023 LIVE: Full party-wise winners and loser List - Telangana Election Results 2023 Updates: The counting of votes for the Telangana Assembly election began at 8:00 am IST, according to the Election Commission. The campaign for the Telangana Assembly polls concluded at 5 pm on Tuesday (Nov 28). This election season in Telangana was the lengthiest among the five states, which included, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Mizoram.

The direct clash between the Congress and the BJP will decide which party has a more favourable prospect of coming into power at the Centre in the 2024 Lok Sabha elections. Furthermore, Rajasthan CM Ashok Gehlot has conveyed his assurance regarding the Congress's potential to establish governments in all five states, citing its social guarantee initiatives.

Telangana Assembly Election Results 2023 LIVE: Party-Wise Results

Here are the updated party-wise results for Telangana assembly elections 2023:

Party Won Leading Total Indian National Congress - INC 0 67 67 Bharat Rashtra Samithi - BHRS 0 36 36 Bharatiya Janata Party - BJP 0 8 8 All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen - AIMIM 0 3 3 Communist Party of India - CPI 0 1 1 Total 0 115 115

Indian National Congress Leading Candidates In Telangana Assembly Election 2023

S.No Constituency Leading Candidate Total Votes Margin Status 1 Chennur(2) Gaddam Vivekanand 21842 10438 4/17 2 Bellampalli(3) GADDAM VINOD 26640 13530 5/17 3 Mancherial(4) KOKKIRALA PREMSAGAR RAO 24306 13338 5/21 4 Khanapur(6) VEDMA BHOJJU 19195 5505 6/22 5 Yellareddy(15) MADAN MOHAN RAO. K 25080 3556 6/20 6 Kamareddy(16) ANUMULA REVANTH REDDY 13565 2294 4/19 7 Nizamabad (Rural)(18) BHOOPATHI REDDY REKULAPALLY 19067 5952 5/21 8 Balkonda(19) SUNIL KUMAR MUTHYALA 41419 6790 10/18 9 Jagtial(21) Jeevan Reddy. T 12768 601 4/19 10 Dharmapuri(22) Adluri Laxman Kumar 18169 4802 4/20 11 Ramagundam(23) MAKKAN SINGH RAJ THAKUR 27118 18455 5/19 12 Manthani(24) Duddilla Sridhar Babu 13022 3425 3/21 13 Peddapalle(25) Chinthakunta Vijaya Ramana Rao 33584 14501 6/21 14 Choppadandi(27) MEDIPALLY SATHYAM 6882 3069 2/24 15 Vemulawada(28) AADI SRINIVAS 16486 2841 5/19 16 Manakondur(30) DR. KAVVAMPALLY SATYANARAYANA 30784 11307 7/23 17 Husnabad(32) PONNAM PRABHAKAR 28219 4788 6/22 18 Medak(34) MYNAMPALLY ROHITH 18094 3866 4/20 19 Narayankhed(35) PATLOLLA SANJEEVA REDDY 21891 313 4/17 20 Andole(36) C. DAMODAR RAJANARSIMHA 26568 7345 4/18 21 Narsapur(37) AAVULA RAJI REDDY 32451 1947 8/22 22 Patancheru(40) KATA SRINIVAS GOUD 8628 264 2/23 23 Ibrahimpatnam(48) MALREDDY RANGA REDDY 14346 5395 3/25 24 Rajendranagar(51) Kasturi Narender 15826 1591 2/20 25 Pargi(54) TAMMANNAGARI RAM MOHAN REDDY 14709 3099 3/22 26 Nampally(63) MOHAMMED FEROZ KHAN 3136 737 1/21 27 Kodangal(72) ANUMULA REVANTH REDDY 15464 4398 3/20 28 Narayanpet(73) CHITTEM PARNIKA REDDY 33813 5524 7/20 29 Jadcherla(75) ANIRUDH REDDY JANAMPALLI 8937 1920 2/20 30 Devarkadra(76) GAVINOLLA MADHUSUDAN REDDY (GMR) 5042 157 1/21 31 Achampet(82) CHIKKUDU VAMSHI KRISHNA 18432 6697 3/20 32 Kalwakurthy(83) Narayan Reddy Kasireddy 7702 1465 2/19 33 Shadnagar(84) K SHANKARAIAH 4111 942 1/22 34 Kollapur(85) JUPALLY KRISHNA RAO 22335 6100 5/20 35 Devarakonda(86) BALU NAIK NENAVATH 26664 6599 5/23 36 Nagarjuna Sagar(87) KUNDURU JAYAVEER 21367 9196 4/22 37 Miryalaguda(88) BATHULA LAXMA REDDY 27758 10721 5/19 38 Huzurnagar(89) UTTAM KUMAR REDDY NALAMADA 34707 14366 5/18 39 Nalgonda(92) KOMATI REDDY VENKAT REDDY 20653 10280 4/21 40 Munugode(93) KOMATIREDDY RAJ GOPAL REDDY 37950 11315 8/22 41 Bhongir(94) KUMBAM ANIL KUMAR REDDY 21838 3872 4/19 42 Nakrekal(95) VEMULA VEERESHAM 38843 18832 7/22 43 Thungathurthi(96) MANDULA SAMEL 36353 15191 5/19 44 Alair(97) ILAIAH BEERLA 19501 4887 4/23 45 Palakurthi(100) YASHASWINI MAMIDALA 22945 4583 4/21 46 Dornakal(101) JATOTH RAM CHANDER NAIK 5928 2656 1/19 47 Mahabubabad(102) Dr. MURALI NAIK BHUKYA 27408 10074 5/21 48 Parkal(104) REVURI PRAKASH REDDY 11205 650 3/18 49 Warangal West(105) NAINI RAJENDER REDDY 11878 2399 3/18 50 Warangal East(106) KONDA SUREKHA 8822 3043 2/17 51 Waradhanapet(107) K.R.NAGARAJ.K 11085 2014 2/20 52 Bhupalpalle(108) GANDRA SATYANARAYANA RAO 21003 9285 4/23 53 Mulug(109) Danasari Anasuya Seethakka 32162 10080 7/22 54 Pinapaka(110) PAYAM VENKATESWARLU 12224 5576 2/18 55 Yellandu(111) KORAM KANAKAIAH 18046 9622 3/18 56 Khammam(112) TUMMALA NAGESWARA RAO 15922 1734 3/23 57 Palair(113) PONGULETI SRINIVASA REDDY 22442 8530 4/21 58 Madhira(114) BHATTI VIKRAMARKA MALLU 29358 10499 5/20 59 Wyra(115) RAMDAS MALOTH 28448 7408 6/18 60 Aswaraopeta(118) ADINARAYANA. JARE 32426 10596 6/14 61 Bhadrachalam(119) Podem Veeraiah 11176 218 3/13

BHRS Leading Candidates In Telangana Assembly Election

S.No Constituency Leading Candidate Total Votes Margin Status 1 Asifabad(5) KOVA LAXMI 22511 8233 6/22 2 Boath(8) ANIL JADHAV 20294 6785 6/22 3 Bodhan(12) MOHAMMED SHAKIL AAMIR 30437 4310 7/18 4 Jukkal(13) Hanmant Shinde 30342 3414 9/19 5 Banswada(14) SRINIVAS REDDY PARIGE (POCHARAM) 30686 7791 8/19 6 Koratla(20) KALVAKUNTLA SANJAY 14793 3181 4/19 7 Karimnagar(26) GANGULA KAMALAKAR 12892 2405 3/25 8 Sircilla(29) KALVAKUNTLA TARAKA RAMA RAO (K.T.R) 23191 7524 6/21 9 Huzurabad(31) KAUSHIK REDDY PADI 11131 2479 3/22 10 Siddipet(33) THANNEERU HARISH RAO 18991 15742 3/20 11 Zahirabad(38) KONINTY MANIK RAO 9569 837 2/18 12 Sangareddy(39) CHINTA PRABHAKAR 15689 2652 3/18 13 Dubbak(41) Kotta Prabhakar Reddy 35835 20799 6/19 14 Gajwel(42) KALVAKUNTLA CHANDRASHEKAR RAO 8464 1807 2/23 15 Medchal(43) CHAMAKURA MALLA REDDY 64753 12730 7/21 16 Malkajgiri(44) MARRI RAJASHEKAR REDDY 12307 4775 2/22 17 Quthbullapur(45) K.P. VIVEKANAND 104325 42614 12/22 18 Kukatpalle(46) MADHAVARAM KRISHNA RAO 27265 14925 4/21 19 Uppal(47) BANDARI LAKSHMA REDDY 19751 8200 3/21 20 Maheswaram(50) Patlolla Sabitha Indra Reddy 17109 1301 4/20 21 Amberpet (59) KALERU VENKATESH 3842 485 1/18 22 Khairatabad (60) DANAM NAGENDER 3539 53 1/21 23 Sanathnagar(62) TALASANI SRINIVAS YADAV 4330 933 1/17 24 Goshamahal(65) NAND KISHORE VYAS 17433 2701 4/17 25 Secunderabad(70) PADMA RAO. T 26481 16505 5/16 26 Secunderabad Cantt.(71) LASYA NANDITHA SAYANNA 13690 7221 3/17 27 Wanaparthy(78) SINGIREDDY NIRANJAN REDDY 8957 899 2/22 28 Gadwal(79) BANDLA KRISHNA MOHAN REDDY 21358 4242 5/22 29 Alampur(80) VIJAYUDU 20115 5339 4/21 30 Nagarkurnool(81) MARRI JANARDHAN REDDY 18534 1649 4/19 31 Suryapet(91) GUNTAKANDLA JAGADISH REDDY 13318 1583 3/20 32 Jangoan(98) PALLA RAJESHWAR REDDY 27714 7340 5/20 33 Ghanpur (Station)(99) KADIYAM SRIHARI 41915 6897 8/21 34 Narsampet(103) PEDDI SUDARSHAN REDDY 9805 1113 2/21 35 Sathupalle(116) SANDRA VENKATA VEERAIAH 4930 203 1/21

Telangana Assembly Election 2023 Result Date

The outcome of the state assembly election will be announced following the tabulation of votes on 03 December 2023.

Telangana Assembly Election 2023: Total Candidates & Voters

According to the most recent data, the total number of eligible voters in Telangana is 3.17 crore, from which 5,32,990 are newly eligible voters aged 18. There are 5,06,493, 2,557, and 4,43,943 individuals identified as PwD. Third Gender, and Senior Citizens (80+) respectively.

Previous Telangana Poll Result

Results from the preceding Telangana election in 2018 show the Telangana Rashtra Samithi (TRS) won by securing 88 seats. The Indian National Congress (INC) came second, claiming 19 seats, and the Telugu Desam Party (TDP) earned two seats. The BJP secured one seat; the All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) secured seven seats, and independent candidates claimed one seat.

Telangana Assembly Election Result 2023 Date check Complete constituency-wise candidate list of BHRS, Congress and BJP

Constituency Number Constituency Name BRS Candidates Congress Candidates BJP Candidates 1 Nizamabad Urban Ganesh Bigala Mohammed Ali Shabbir Dhanpal Suryanarayana 2 Nizamabad Rural Goverdhan Bajireddy Bhoopathi Reddy Rekulapally Dinesh Kumar Kulachari 3 Balkonda Prashanth Reddy Vemula Sunil Kumar Muthyala Annapurna Devi Aleti 4 Koratla Kalvakuntla Sanjay Narsinga Rao Juvvadi Arvind Dharmapuri 5 Jagtial Dr M Sanjay Kumar T Jeevan Reddy Boga Shravani 6 Dharmapuri Koppula Eshwar Adluri Laxman Kumar Sogala Kumar 7 Ramagundam Korukanti Chander Patel Makkan Singh Raj Thakur Kandula Sandhya Rani 8 Manthani Putta Madhukar Duddilla Sridhar Babu Chandrupatla Sunil Reddy 9 Peddapalle Dasari Manohar Reddy Chinthakunta Vijaya Ramana Rao Pradeep Kumar Dugyala 10 Karimnagar Gangula Kamalakar Purumalla Srinivas Bandi Sanjay Kumar 11 Choppadandi Ravi Shankar Sunke Medipally Sathyam Bodiga Shobha Galanna 12 Vemulawada Chalimeda Lakshmi Narasimha Rao Aadi Srinivas Chennamaneni Vikas Rao 13 Sircilla K Taraka Rama Rao (KTR) KK Mahender Reddy Rani Rudrama Reddy 14 Zahirabad Koninty Manik Rao Agam Chandrasekhar Ramchander Rajanarsimha Cilarapu 15 Sangareddy Chinta Prabhakar T Jayaprakash Reddy Pulimamidi Raju 16 Patancheru Gudem Mahipal Reddy Kata Srinivas Goud Nandeeshwar Goud Thouti 17 Dubbak Kotta Prabhakar Reddy Cheruku Srinivas Reddy M Raghunandan Rao 18 Gajwel K Chandrashekar Rao (KCR) Thoomkunta Narsa Reddy Eatala Rajender 19 Medchal Chamakura Malla Reddy Thotakura Vajresh Yadav Yenugu Sudarshan Reddy 20 Malkajgiri Marri Rajashekar Reddy Mynampally Hanumanth Rao N Ramchander Rao 21 Quthbullapur KP Vivekanand Kolan Hanumanth Reddy Kuna Srisailam Goud 22 Manakondur Erupula Balakishan Rasamayi Dr Kavvampally Satyanarayana Arepally Mohan 23 Huzurabad Kaushik Reddy Padi Vodithala Pranav Eatala Rajender 24 Husnabad Satish Kumar Vodithala Ponnam Prabhakar Bomma Sriram Chakravarthy 25 Siddipet Thanneeru Harish Rao Pujala Hari Krishna Dudi Srikanth Reddy 26 Medak M Padma Devender Reddy Mynampally Rohith Rao Vijay Kumar Panja 27 Narayankhed Mahareddy Bhupal Reddy Patlolla Sanjeeva Reddy Jenawade Sangappa 28 Andole Chanti Kranthi Kiran C Damodar Rajanarsimha Babu Mohan Palli 29 Narsapur Vakiti Sunitha Laxma Reddy Aavula Raji Reddy Erragolla Murlidhar Yadav 30 Kukatpally Madhavaram Krishna Rao Bandi Ramesh Mummareddy Prem Kumar (Jana Sena Party) 31 Uppal Bandari Lakshma Reddy Parameshwar Reddy Mandumula NVSS Prabhakar 32 Ibrahimpatnam Manchireddy Kishan Reddy Malreddy Ranga Reddy Nomula Dayanand Goud 33 Lal Bahadur Nagar Devireddy Sudhir Reddy Madhu Yaskhi Goud Sama Ranga Reddy 34 Maheshwaram Patlolla Sabitha Indra Reddy K Laxma Reddy Andela Sriramulu Yadav 35 Rajendranagar T Prakash Goud Kasturi Narender Thokala Srinivas Reddy 36 Serilingampally Arekapudi Gandhi V Jagadeeswar Goud M Ravi Kumar Yadav 37 Chevella Kale Yadaiah Beem Bharath Pamena KS Ratnam 38 Pargi K Mahesh Reddy Tammannagari Ram Mohan Reddy Maruthi Kiran Booneti 39 Vikarabad Dr Anand Methuku Gaddam Prasad Kumar P Naveen Kumar 40 Tandur Pilot Rohith Reddy B Manohar Reddy Nemuri Shanker Goud (Jana Sena Party) 41 Musheerabad Muta Gopal Anjan Kumar Yadav Raju Poosa 42 Chandrayangutta Muppi Seetharam Reddy B Nagesh Kowdi Mahender 43 Yakutpura Sama Sunder Reddy K Ravi Raj N Veerender Babu Yadav 44 Bahadurpura Mir Inayath Ali Baqri Rajesh Kumar Pulipati Y Naresh Kumar 45 Secunderabad T Padma Rao Goud Adam Santhosh Kumar Mekala Sarangapani 46 Secunderabad Cantt Lasya Nanditha Sayanna Venela Gaddar Narayan Sriganesh 47 Kodangal Patnam Narender Reddy Anumula Revanth Reddy Bantu Ramesh Kumar 48 Narayanpet S Rajender Reddy Chittem Parnika Reddy K Ratanga Pandu Reddy 49 Mahbubnagar V Srinivas Goud Yennam Srinivas Reddy AP Mithun Kumar Reddy 50 Jadcherla Charlakola Laxma Reddy Anirudh Reddy Janampalli J Chitaranjan Das 51 Devarkadra Alla Venkateswar Reddy Gavinolla Madhusudan Reddy Konda Prashanth Reddy 52 Makthal Chittem Ram Mohan Reddy Vakiti Srihari Jalander Reddy Madi Reddy 53 Malakpet T Ajeet Reddy Shaik Akbar Samreddy Surender Reddy 54 Amberpet Kaleru Venkatesh Dr C Rohin Kumar Reddy Chenaboyana Krishna Yadav 55 Khairatabad Danam Nagender P Vijaya Reddy Chintala Rama Chandra Reddy 56 Jubilee Hills Maganti Gopinath Mohammed Azharuddin Lankala Deepak Reddy 57 Sanath Nagar Talasani Srinivas Yadav Kota Neelima Marri Shashidhar Reddy 58 Nampalli Anand Kumar Goud Mohammed Feroz Khan Jakati Laxmi Rahul Chandra 59 Karwan Aindala Krishna Osman Bin Mohammed Al Hajri Amar Singh 60 Goshamahal Nand Kishore Vyas Mogili Sunitha T Raja Singh 61 Charminar Mohammed Salauddin Lodhi Mohammed Mujeebullah Shareef Megha Rani Agarwal 62 Suryapet Guntakandla Jagadish Reddy Damodar Reddy Ramreddy Sankineni Venkateshwar Rao 63 Nalgonda Kancharla Bhupal Reddy Komatireddy Venkat Reddy Madagoni Srinivas Goud 64 Munugode Koosukuntla Prabhakar Reddy Komatireddy Raj Gopal Reddy Chelamalla Krishna Reddy 65 Bhongir Paila Shekar Reddy Kumbam Anil Kumar Reddy Gudur Narayana Reddy 66 Nakrekal Chirumarthy Lingaiah Vemula Veeresham Nakirekanti Mogulaiah 67 Thungathurthy Gadari Kishore Kumar Mandula Samuel Kadiyam Ramachandraiah 68 Alair Gongidi Sunitha Ilaiah Beerla Padala Srinivas 69 Jangaon Palla Rajeshwar Reddy Kommuri Pratap Reddy Arutla Deshmantha Reddy 70 Ghanpur Station Kadiyam Srihari Indira Singapuram Gunde Vijaya Rama Rao 71 Wanaparthy Singireddy Niranjan Reddy Megha Reddy Tudi Anugna Reddy Bujala 72 Gadwal Bandla Krishna Mohan Reddy Saritha Thirupataiah Boya Shiva Reddy 73 Alampur Vijayudu Dr SA Sampath Kumar Rajagopal Perumallu 74 Nagarkurnool Marri Janardhan Reddy Dr Kuchkulla Rajesh Reddy Vanga Laxman Goud (Jana Sena Party) 75 Achampet Guvvala Balaraju Chikkudu Vamshi Krishna Devani Sathyanarayana Sathish Madiga 76 Kalwakurthy Gurka Jaipal Yadav Narayan Reddy Kasireddy Thalloju Achari 77 Shadnagar Anjaiah Yadav Yelganamoni K Shankaraiah Ande Babaiah 78 Kollapur Beeram Harshavardhan Reddy Jupally Krishna Rao Aelleni Sudhakar Rao 79 Devarakonda Ravindra Kumar Ramavath Balu Naik Nenavath Kethavath Lalu Naik 80 Nagarjuna Sagar Nomula Bhagath Kumar Kunduru Jayaveer Kankanala Nivedita Reddy 81 Miryalguda Nallamothu Bhaskar Rao Bathula Laxma Reddy Sadineni Srinivasa Rao 82 Huzurnagar Saidireddy Shanampudi Nalamada Uttam Kumar Reddy Challa Srilatha Reddy 83 Kodad Bollam Mallaiah Yadav Nalamada Padmavathi Reddy Mekala Satheesh Reddy (Jana Sena Party) 84 Yellandu Banoth Hari Priya Koram Kanakaiah Dharavath Ravinder Naik 85 Khammam Ajay Kumar Puvvada Tummala Nageswara Rao Miriyala Ramakrishna (Jana Sena Party) 86 Palair Kandala Upender Reddy Ponguleti Srinivas Reddy Ravi Kumar Nunna 87 Madhira Kamal Raju Lingala Bhatti Vikramarka Mallu Perumallapalli Vijayaraju 88 Wyra Madanlal Banoth Ramdas Maloth Tejavath Sampath Naik (Jana Sena Party) 89 Sathupalli Sandra Venkata Veeraiah Matta Ragamayee Namburi Ramakingeswara Rao 90 Kothagudem Vanama Venkateswara Rao Kunamneni Sambasiva Rao (Communist Party of India) Lakkineni Surendra Rao (Jana Sena Party) 91 Aswaraopeta Mecha Nageswara Rao Jare Adinarayana Muyyaboina Umadevi (Jana Sena Party) 92 Bhadrachalam Dr Tellam Venkata Rao Podem Veeraiah Kunja Dharamrao 93 Sirpur Koneru Konappa Raavi Sriniwas Dr Palvai Harish Babu 94 Chennur Balka Suman Gaddam Vivekanand Durgam Ashok 95 Bellampalli Durgam Chinnaiah Gaddam Vinod Amurajula Sridevi 96 Palakurthi Dayakar Rao Errabelli Yashaswini Mamidala Lega Rammohan Reddy 97 Dornakal Dharamsoth Redya Naik Jatoth Ram Chander Naik Bhukya Sangeetha 98 Mahabubabad Banoth Shankar Naik Dr Murali Naik Bhukya Hussain Naik Jatothu 99 Narsampet Peddi Sudarshan Reddy Donthi Madhava Reddy Kambhampati Prathap Pulla Rao 100 Parkal Challa Dharma Reddy Revuri Prakash Reddy Kali Prasad Rao Pagadala 101 Warangal West Dasyam Vinay Bhasker Naini Rajender Reddy Rao Padma 102 Warangal East Narendar Nannapuneni Konda Surekha Errabelli Pradeep Kumar Rao 103 Wardhanapet Aroori Ramesh KR Naga Raju Kondeti Shridhar 104 Bhupalpalle Gandra Venkata Ramana Reddy Gandra Satyanarayana Rao G Keerthi Reddy 105 Mulug Nagajyothi Bade Danasari Anasuya Seethakka Ajmeera Prahalad Naik 106 Pinapaka Kantha Rao Rega Payam Venkateswarlu Podiyam Balaraju 107 Boath Anil Jadhav Aade Gajender Soyam Bapu Rao 108 Nirmal Allola Indrakaran Reddy Kuchadi Srihari Rao Alleti Maheshwar Reddy 109 Mudhole Gaddigari Vittal Reddy Bhosle Narayan Rao Patil Ram Rao Pawar 110 Armur Ashannagari Jeevan Reddy Prodduturi Vinay Kumar Reddy Paidi Rakesh Reddy 111 Bodhan Mohammed Shakil Aamir P Sudarshan Reddy Mohan Reddy Vaddi 112 Jukkal Hanmanth Shinde Laxmi Kantha Rao Thota T Aruna Tara 113 Banswada Pocharam Srinivas Reddy Parige Eanugu Ravinder Reddy Laxmi Narayana Yendala 114 Yellareddy Surendar Jajala K Madan Mohan Rao Banswada Subhash Reddy 115 Kamareddy K Chandrashekar Rao (KCR) Anumula Revanth Reddy Katipally Venkata Ramana Reddy 116 Mancherial Nadipelli Diwakar Rao Kokkirala Premsagar Rao Verabelli Raghunath 117 Asifabad Kova Laxmi Ajmera Shyam Ajmeera Athmarao Naik 118 Khanapur Bhukya Johnson Rathod Naik Vedma Bhojju Ramesh Rathod 119 Adilabad Jogu Ramanna Kandi Srinivasa Reddy Payal Shanker

