LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Portugal, Spain Flooded: Marta Claims Victim Amid Chaos

Portugal, Spain Flooded: Marta Claims Victim Amid Chaos

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 08, 2026, 10:51 IST | Updated: Feb 08, 2026, 10:51 IST
Portugal, Spain Flooded: Marta Claims Victim Amid Chaos
Storm Marta battered Spain and Portugal, prompting evacuations of over 11,000 amid flood warnings, road closures, and rail disruptions after prior storms like Leonardo.

Trending Topics

trending videos