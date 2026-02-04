LOGIN
Pakistan Stuck in Debt Rollover Crisis; UAE Raises Interest Rates

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 19:36 IST | Updated: Feb 04, 2026, 19:36 IST
Two $1 billion loans maturing on January 16 and 22 were extended for one month as Pakistan seeks two-year rollover at around 3% interest; talks continue

