Nepal gets first woman attorney general | Sushila Karki becomes interim PM
Edited By
WION Video Desk
Published:
Sep 15, 2025, 14:36 IST
| Updated:
Sep 15, 2025, 14:36 IST
Nepal is slowly returning to normalcy following weeks of political unrest and violent protests, as borders reopen for public movement after interim Prime Minister Sushila Karki assumed office.
nepal sushila karki
pm
nepal new pm
nepal attorney general
wion
