LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Jamaat’s Bangladesh U-Turn: Women Promised Role in Governance

Jamaat’s Bangladesh U-Turn: Women Promised Role in Governance

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 05, 2026, 19:06 IST | Updated: Feb 05, 2026, 19:06 IST
Jamaat’s Bangladesh U-Turn: Women Promised Role in Governance
Bangladesh’s Islamist party Jamaat-e-Islami has released its 2026 election manifesto promising a softer line on women’s participation, including in governance and state institutions.

Trending Topics

trending videos