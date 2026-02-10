LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /2-3 Coffee Cups Cut Dementia Risk 18%: Study

2-3 Coffee Cups Cut Dementia Risk 18%: Study

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 21:36 IST | Updated: Feb 10, 2026, 21:36 IST
2-3 Coffee Cups Cut Dementia Risk 18%: Study
Drinking 2-3 cups of caffeinated coffee or 1-2 cups of tea daily may lower dementia risk and slow cognitive decline, per a major new study.

Trending Topics

trending videos