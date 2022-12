FIFA World Cup final Live Streaming: ARG vs FRA match live Broadcast in more than 200+ countries

On Sunday (December 15), France will take on Argentina in the FIFA World Cup 2022 final. After a riveting group stage, which saw plenty of upsets, Round of 16 and enthralling quarterfinals, the action has moved to the summit clash which will see two modern-day greats such as Lionel Messi and Kylian Mbappe square off as their respective sides will clash for the mega title. In WC head-to-head battles, Argentina enjoy a 2-1 lead over France in three matches but the last face-off saw Kylian Mbappe blitz guide his side to a 4-3 win in the 2018 edition.

Overall, Argentina holds the edge over France with six wins, three defeats and an equal number of games ending in a draw. Nonetheless, both sides will be wary of the fact that anything can happen during the finale and past records won't matter. Talking about both sides' run in the ongoing edition, Argentina started off on a disastrous note with a loss in their opening tie, versus Saudi Arabia. Since then, they have been on a winning spree. Meanwhile, France lost one game in the group stage but have moved past teams such as Poland, England and Morocco to make it to their second successive WC final. Who will walk away with the coveted title? Here's everything to know about the Argentina vs France FIFA World Cup 2022 final live streaming details:

Where to watch the FIFA World Cup 2022 Final, Argentina vs France Live App & Live online Channel in India ?

Football fans in India can enjoy the FIFA World Cup 2022 Final, Argentina vs France match on TV on Sports18 and Sports18 HD channels, while those who wish to stream online can watch it live on the Jio Cinema app or website.

FIFA World Cup 2022 Final Argentina vs France: Match Details



Date – Sunday, December 18, 2022

Time – 08:30PM IST

Venue – Lusail stadium Qatar

Live Telecast– Sports18

LIVE Streaming – Jio Cinema app

FIFA World Cup 2022 Final, Argentina vs France full Squad:

Argentina full Squad

Goalkeepers: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani

Defenders: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Juan Foyth, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna

Midfielders: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Guido Rodriguez, Alexis Mac Allister, Alejandro Gomez, Enzo Fernandez, Exequiel Palacios

Forwards: Lionel Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Angel Di Maria, Paulo Dybala, Angel Correa, Thiago Almeda