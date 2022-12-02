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IRCTC cancels 208 trains today, check full list, how to get refund & save cancellation charges

WION Web Team
New Delhi, IndiaUpdated: Dec 02, 2022, 02:21 PM IST

Indian Railways Photograph:(Reuters)

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Story highlights

Indian Railways list of cancelled trains, IRCTC reimbursement: IRCTC has cancelled about 208 trains . check full list, how to get refund and save cancellation charges. Know how to check whether your train has been cancelled or not

Indian Railways has cancelled 208 trains today, Friday, December 2. Among the cancelled trains are the Jan shatabdhi from Ekta Nagar to Ahmedabad and the Swantrata Senani Express from New Delhi to Jaynagar. Additionally, Indian Railways has short-terminated 38 trains and source-changed 35 trains. The national transporter has also changed the schedule of 17 trains. 44 trains have been diverted, including the Duronto Express from Howrah Junction to New Delhi, the Janshatabdi from Howrah Junction to Patna, the Shatabdi Express from Howrah Junction to New Jalpaiguri, Humsafar Special from Amritsar Junction to Jaynagar, and Humsafar Special from Tiruchchirappalli to Shri Ganganagar.

Check how to apply for refunds after IRCTC Train cancellations 

Passengers having online tickets will get full refunds in the source account while those having counter tickets will have to visit the reservation centre to claim the refund. While passengers with counter tickets must go to the reservation centre to obtain their refunds, those with online tickets will receive full reimbursements in the source account.

Check if your train is cancelled

Step 1: Visit IRCTC website at enquiry.indianrail.gov.in

Step 2: Put train details, like train number or your name

Step 3: Write detailed queries for the train like stations of the journey 

Step 4: One can also enter journey date

Indian Railways Train Cancellation Charges 

Ticket  Price
AC First Class/Executive Class  Rs 240 
AC 2 Tier/ First Class  Rs 200/-
AC 3 Tier/ AC Chair car/ AC 3 Economy  Rs 180/-
Sleeper Class  Rs 120/-
Second Class  Rs 60/-

2 dec trains canceled

Here's the full list of cancelled trains by the Indian Railways today (2nd December 2022)

 

Train Name and Number Train Route
01605 PTK-JMKR EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
01606 PTK-JMKR EXP SPL  JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
01607 PTK-JDNX SPL  PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
01608 BJPL-PTK EXP SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01609 PTK-BJPL XPRES SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01610 BJPL-PTK SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01620 SMQ-DLI EXP SPL  SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
01623 DLI-SMQL EXP SPL  DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP  BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP  DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL  AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL  NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
03369 MDP-KQR PASS SPL  MADHUPUR JN. (MDP) - KODERMA (KQR)
03370 KQR-MDP PASS SPL  KODERMA (KQR) - MADHUPUR JN. (MDP)
03371 KQR-BRKA PASS SPL  KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
03372 BRKA-KQR PASS SPL  BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL  ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03605 MMD-KQR PASSENGER SPL  MAHESHMUNDA (MMD) - KODERMA (KQR)
03606 KQR-MMD PASSENGER SPL  KODERMA (KQR) - MAHESHMUNDA (MMD)
04383 PYGS- JNU EXP SPL  PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)
04384 JNU-PYGS EXP SPL  JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
04601 PTK-JDNX PASSANGER  PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04602 JDNX-PTK PASSNGER  JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04647 PTK-BJPL EXP SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04648 BJPL-PTK EXP SPL  BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04974 BNW-ROK EXP SPL  BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
04975 ROK BNW EXP SPL  ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP  NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP  GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
05091 GD-STP SPL  GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP  GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
05155 CPR-GKP EXP SPL  CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
05156 GKP-CPR EXP SPL  GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
05210 NKE-RXL DEMU PASS SPL  NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)
05218 RXL-DBG DEMU SPECIAL  RAXAUL JN (RXL) - DARBHANGA JN (DBG)
05334 MB-RMR EXP  MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
05425 GKP-AY UR SPL  GORAKHPUR (GKP) - AYODHYA (AY)
05448 GD-GKP UR SPL  GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
05459 STP-SPN UR SPL  SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA  HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
06429 KCVL-NCJ EXP SPL  KOCHUVELI (KCVL) - NAGARCOIL JN (NCJ)
06430 NCJ-KCVL EXP SPL  NAGARCOIL JN (NCJ) - KOCHUVELI (KCVL)
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL  COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL  SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
06831 SA-KRR DEMU EXP SPL  SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
06836 KRR-SA DEMU EXP SPL  KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
06837 SA-KRR DEMU EXP SPL  SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
06838 KRR-SA DEMU EXP SPL  KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
06851 SA-KRR EXP SPL  SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
06852 KRR-SA EXP SPL  KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
06919 UBL-BJP PASS SPL  HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
06920 BJP-UBL PAS SPL  BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
06977 JJJ-PGW EXP SPL  JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PGW-JJJ EXP SPL  PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
07321 SUR-DWR PASSENGER SPL  SOLAPUR JN (SUR) - DHARWAR (DWR)
07322 DWR-SUR PASSENGER SPL  DHARWAR (DWR) - SOLAPUR JN (SUR)
07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL  HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL  BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
07331 SUR-UBL PASSENGER  SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)
07332 UBL-SUR PASSENGER  HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL  DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL  LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
09108 EKNR - PRTN SPECIAL  EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09109 PRTN - EKNR SPECIAL  PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09110 EKNR - PRTN SPECIAL  EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09113 PRTN - EKNR SPL  PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
10101 RATNAGIRI- MADGAON  RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON - RATNAGIRI  MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11124 BJU- GWL MAIL  BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)
11305 SUR-GDG EXP  SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)
11306 GDG-SUR EXP  GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)
12172 HW - LTT SUPER FAST EXP  HARIDWAR JN (HW) - LOKMANYATILAK (LTT)
12190 NZM-JBP MAHAKOSHAL EXP  HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - JABALPUR (JBP)
12241 CDG-ASR SUPERFAST  CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
12242 ASR-CDG SUPERFAST  AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
12337 HWH BHP SHANTINIKETAN EXP  HOWRAH JN (HWH) - BOLPUR S NIKTN (BHP)
12338 BHP HWH SHANTINIKETAN EXP  BOLPUR S NIKTN (BHP) - HOWRAH JN (HWH)
12347 HWH RPH SUF EXPRESS  HOWRAH JN (HWH) - RAMPUR HAT (RPH)
12348 RPH HWH SHAHID EXPRESS  RAMPUR HAT (RPH) - HOWRAH JN (HWH)
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
12370 DDN HWH KUMBHA EXP  DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)
12505 NORTHEAST EXPRESS  KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS  NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG)
12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC  LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)
12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
12987 SDAH AII EXP  SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)
13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR)
13309 CPU-PRYJ EXPRESS  CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
13310 PRYJ-CPU EXPRESS  PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP  VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)
13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP  SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)
14006 LICHCHIVI EXPRESS  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
14213 BSB-GD INTERCITY  VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
14214 BSB-GD INTERCITY  BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
14217 UNCHAHAR EXP  PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
14218 UNCHAHAR EXP  CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14230 HW PYG EXP  YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14235 VARANASI-BAREILLY EXP  VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
14236 BERELLY VARANASI EXP  BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
14265 BSB DDN EXP  BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
14266 DDN BSBS EXPRESS  DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS  BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14505 ASR-NLDM EXPRES  AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
14506 NLDM-ASR EXPRESS  NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP  AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
14674 SHAHEED EXP  AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
15079 PPTA-GKP EXP  PATLIPUTRA (PPTA) - GORAKHPUR (GKP)
15081 JEA-GTNR EXPRESS  NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
15082 GTNR-JEA EXPRESS  GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL  CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
15127 BSBS-NDLS K V EXP  BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)
15129 GKP-BCY MAIL EXP  GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS  VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS  BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS  LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
15280 PURABIYA EXPRESS  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SAHARSA JN (SHC)
15622 ANVT-KYQ EXPRESS  ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
15903 DBRG-CDG EXPRESS  DIBRUGARH (DBRG) - CHANDIGARH (CDG)
16529 SMVB-KIK EXPRESS  SMVT BENGALURU (SMVB) - KARAIKAL (KIK)
16530 KIK-SMVB EXPRESS  KARAIKAL (KIK) - SMVT BENGALURU (SMVB)
17228 GNT-DHNE  GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)
17347 UBL-CTA UR EXP  HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)
17348 CTA-UBL UR EXP  CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)
19614 ASR AII EXP  AMRITSAR JN (ASR) - AJMER JN (AII)
20411 DLI-SRE SUF EXP  DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
20412 SRE-DLI SUF EXP  SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI  EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI  AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
22153 MS SA SUPER FAST EXP  CHENNAI EGMORE (MS) - SALEM JN (SA)
22154 SA MS SUPERFAST  SALEM JN (SA) - CHENNAI EGMORE (MS)
22198 PRATHAM S SNGRM SUF  VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
22421 DEE JU EXP  DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)
22422 JU DEE EXP  JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
22441 CKTD-CNB-INTERCITY  CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
22442 CNB-CKTD-INTERCITY  KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
22453 RAJYA RANI EX  LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
22454 RAJYA RANI EX  MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)
31411 SDAH -NH LOCAL  SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NH - SDAH LOCAL  NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SDAH - NH LOCAL  SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NH-SDAH LOCAL  NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31711 NH - RHA LOCAL  NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RHA-NH LOCAL  RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
32411 SDAH-BRPA LOCAL  SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
32412 BRPA - SDAH LOCAL  BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
32413 SDAH-BRPA LOCAL  SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
32414 BRPA-SDAH LOCAL  BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
36011 HWH-BRPA LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
36012 BRPA-HWH LOCAL  BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
36031 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36032 CDAE-HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36033 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36034 CDAE HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36035 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36036 CDAE-HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36037 HWH-CDAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36038 CDAE HWH LOCAL  CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36071 HWH-GRAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL  GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
36081 HWH-MSAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
36082 MSAE-HWH LOCAL  MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
36085 HWH-MSAE LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
36086 MSAE HWH LOCAL  MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
36087 HWH-MSAELOCAL  HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
36088 MSAE-HWH LOCAL  MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
36811 HWH-BWN LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36812 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36818 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36822 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36825 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36829 HWH-BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36837 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36838 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36841 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36842 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36847 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36848 BWN-HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36851 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36854 BWN HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
36855 HWH - BWN CHORD LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36858 BWN HWH CHORD LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
37222 BDC-HWH LOCAL  BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37245 HWH-BDC LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37257 HWH-BDC LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37258 BDC-HWH LOCAL  BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37305 ANDOLAN LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SIU-HWH LOCAL  SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HWH - HPL LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HPL-HWH LOCAL  HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HWH-TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HWH - TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37338 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HWH-TAK LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TAK-HWH LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SHE-TAK LOCAL  SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TAK-SHE LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SHE TAK LOCAL  SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TAK SHE LOCAL  TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37611 HWH-PDA LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
37614 PDA-HWH LOCAL  PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
37655 HWH - MYM LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
37656 MYM-HWH LOCAL  MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
37825 HWH-BWN LOCAL  HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
37840 BWN - HWH LOCAL  BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

 

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