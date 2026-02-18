LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Nancy Guthrie Case | Trump’s Push For A Presidential Legacy | WION Trending

Nancy Guthrie Case | Trump’s Push For A Presidential Legacy | WION Trending

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 18, 2026, 19:15 IST | Updated: Feb 18, 2026, 19:15 IST
Nancy Guthrie Case | Trump’s Push For A Presidential Legacy | WION Trending
From developments in the Nancy Guthrie kidnapping case to debate over President Donald Trump’s efforts to shape his presidential legacy, here are the stories drawing attention in WION Trending.

Trending Topics

trending videos