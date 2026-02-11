LOGIN
Medal Mishap at Milano Cortina 2026: Why Winter Olympics Medals Are Breaking

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 10:21 IST | Updated: Feb 11, 2026, 10:21 IST
Milano Cortina 2026 organisers have been forced to investigate issues with Winter Olympic medals felling off from their ribbons. A controversy IOC would have wanted to avoid.

