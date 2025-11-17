LOGIN
Germany Auto Sector Hit Hard: Volkswagen 35,000, Mercedes-Benz 40,000 Jobs Cut

Edited By WION Video Desk
Published: Nov 17, 2025, 17:53 IST | Updated: Nov 17, 2025, 17:53 IST
Germany is experiencing a surge in layoffs, with the auto sector being particularly affected. Volkswagen plans to cut 35,000 jobs, while Mercedes-Benz will reduce 40,000 positions.

