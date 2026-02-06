LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Valieva Coach Sparks Outrage at Milano-Cortina: WADA Chief Uncomfortable

Valieva Coach Sparks Outrage at Milano-Cortina: WADA Chief Uncomfortable

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 10:21 IST | Updated: Feb 06, 2026, 10:21 IST
Valieva Coach Sparks Outrage at Milano-Cortina: WADA Chief Uncomfortable
WADA chief expresses discomfort over Eteri Tutberidze, Kamila Valieva's former coach, attending the 2026 Milano-Cortina Winter Olympics.

Trending Topics

trending videos