Live TV
LOGIN
v
logout
Live TV
Latest
World
India
Business
Entertainment
Hollywood
Bollywood
Sports
Cricket
Football
Opinions
videos
Photos
Webstory
TV Show
Lifestyle
Science
Tech
Wion
/
Videos
/
Shibir-backed panel wins Jahangirnagar university poll in a stunning comeback
Shibir-backed panel wins Jahangirnagar university poll in a stunning comeback
Edited By
WION Video Desk
Published:
Sep 15, 2025, 15:36 IST
| Updated:
Sep 15, 2025, 15:36 IST
Once-banned Islamist student group Islami Chhatra Shibir claims victory in Jahangirnagar University student union polls, signaling a major political shift ahead of Bangladesh’s 2026 general elections.
Trending Topics
bangladesh
shibir
islami chhatra shibir
student polls bangladesh
trending videos
India's Health Ministry: Physiotherapists Cannot Use 'Dr' Prefix
UPI new rules: Transaction limit now ₹10 lakh | Big boost for business & payments
Charlie Kirk murder: Kash Patel faces leadership test over Kirk murder response
Zapad 2025: Russia Tests Zircon Hypersonic Missile | Missile Destroys Target in Barents Sea
Marc Marquez Nears Seventh MotoGP Title After San Marino Triumph
NATO Launches 'Eastern Sentry' Mission, Poland & Romania Slam Russian Incursion
Russia-Ukraine War: Putin Defying Trump by Escalating Strikes on Ukraine
Poland, Romania on Alert For 'Russian' Drones
Pope Leo criticizes Elon Musk’s trillionaire status in first interview
India-Pakistan tensions: Did Baba Vanga predict the India-Pakistan conflict?
Macron under pressure: Opposition prepares to collapse minority government
WATCH | Charlie Kirk Murder: Why Did Tyler Robinson KILL Charlie Kirk? FBI Investigation Finds Out
Charlie Kirk Murder: Did Tyler Robinson Kill Charlie Kirk For His 'Transgender Partner'?
Israeli settlers block Gaza-bound aid convoy; Jordan condemns attack
Russian Drone Invades Romania's Airspace After Poland, NATO On High Alert | World War 3 Soon?
Charlie Kirk Murder: Trump Attacks 'The Left' Over Kirk's Murder
Top U.S. Diplomat Rubio in Jerusalem as Gaza War Intensifies
Russia-Ukraine War: Ukrainian Drones Hit One of Russia's Top Oil Refinery
Jerusalem: Netanyahu Declares U.S.-Israel Alliance at Its Strongest During Rubio's Visit
Pulwama attack in terror financing report, FATF says Amazon & PayPal used by terrorists
Israel accuses Spanish PM of inciting anti-Israel protests at Vuelta a España
Tesla in crisis: Trump administration steps up scrutiny of foreign workers
Zapad 2025: Russia Tests Zircon Hypersonic Missile | Russia, Belarus Hold Joint Drills
Bangladesh: Islamist Parties reportedly gearing up for simultaneous protests
NASA astronaut captures stunning rare red aurora from space
France, Nepal & Japan Lose Top Leaders, Corruption, Immigration Protests Rock Nations
Russia-Ukraine War: Russian Oil Refinery On Fire After Ukrainian Drone Strike
Turkey Protests: Protestors Chant For Erdogan's Resignation Ahead of Key Court Ruling
China-Taiwan tensions escalate: 26 PLA jets breach strait Median line
Nigeria Hosts 2025 Albinism Advocacy Pageant | Pageant Shatters Stigma Around Albinism
'UK will not surrender flag’ to far-right after violent London rally: Keir Starmer
Nepal's Interim PM Sushila Karki Says Will Serve Only Six Months in Office
FBI arrests 2 after bomb found under Fox 13 News vehicle in Utah
China-Taiwan Tensions | Taiwan: 27 Chinese Sorties in Taiwan Strait
Salma Hayek at 59: The beauty that just keeps evolving!
Thousands Attend Vatican Concert, Followed by Surprise Drone Show
"Have To Be Careful": Trump On Israeli Strikes On "Great Ally" Qatar
Charlie Kirk murder: Reports suggest suspect's transgender roommate may be key to motive
Trump threatens to invoke Rico act against Soros & his family
"Being Soft On Illegal Aliens Over": Trump After Indian Man Beheaded In US
U.S. & Allied Paratroopers Conduct Bright Star 25
Trump warns Europe on Russia: “Sanctions aren’t tough enough”
Russian Troops Advance Into Dnipropetrovsk, Capture Ukraine's Novomykolaivka Village
Kenya's Only Breastmilk Bank, Life-line for Premature Babies
PM Modi to inaugurate Purnea airport | ₹36,000 Cr development projects in Bihar
Trump to Attend Charlie Kirk's Funeral | Zapad 2025: Russia-Belarus Joint Drills