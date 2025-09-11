LOGIN
Russia-Ukraine War: Ukraine Cripples $60 Million Russian Warship in Black Sea Drone Strike

Edited By WION Video Desk
Published: Sep 11, 2025, 22:21 IST | Updated: Sep 11, 2025, 22:21 IST
Ukraine claims to have struck a major blow to Russia’s Black Sea Fleet. Ukrainian military intelligence says its special forces disabled a $60 million MPSV07 multipurpose support ship near Novorossiysk using a domestically produced drone. This comes amid a series of Ukrainian drone attacks on Russia’s navy, including strikes on a Russian airbase in Crimea and a tugboat belonging to Russia’s elite PDSS underwater sabotage unit in Sevastopol. The Crimean Peninsula remains a key military launchpad for Moscow, but Ukraine’s drones continue to challenge Russian naval power in the Black Sea.

