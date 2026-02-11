LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Russia Targets Transport, Energy Infrastructure in Kharkiv

Russia Targets Transport, Energy Infrastructure in Kharkiv

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 11:51 IST | Updated: Feb 11, 2026, 11:51 IST
Russia Targets Transport, Energy Infrastructure in Kharkiv
A Russian strike has killed at least four people, including three young children, in a town west of Kharkiv, a Ukrainian official says.

Trending Topics

trending videos