LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /New York Fed Report: Americans Pay Almost All of Trump's Tariffs

New York Fed Report: Americans Pay Almost All of Trump's Tariffs

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 13, 2026, 23:15 IST | Updated: Feb 13, 2026, 23:15 IST
New York Fed Report: Americans Pay Almost All of Trump's Tariffs
A recent report by the Federal Reserve Bank of New York reveals that American consumers have borne nearly the full cost of tariffs imposed during Donald Trump’s administration.

Trending Topics

trending videos