Indonesia Economy: Inflation Hits 3-Year High Before Ramadan

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 15, 2026, 18:45 IST | Updated: Feb 15, 2026, 18:45 IST
Indonesia in January reported its quickest pace of inflation in nearly three years, its statistics bureau said on Monday, as it also released surprisingly strong export and import growth in December.

