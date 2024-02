Feb 15, 2024, 12:25 AM IST

WION Video Team | Updated: Feb 15, 2024, 12:25 AM IST

UAE BAPS temple: PM Modi inaugurates Swaminarayan temple in Abu Dhabi

Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated UAE's historic BAPS Swaminarayan Mandir in Abu Dhabi. This marks a significant moment for Indians.