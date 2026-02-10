LOGIN
Somaliland Expects Israel Trade Deal, Has Minerals To Offer

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 21:21 IST | Updated: Feb 10, 2026, 21:21 IST
Somaliland President Abdirahman Mohamed Abdullahi says no bilateral economic deal with Israel had yet been reached, but Somaliland expected to sign "a partnership agreement".

