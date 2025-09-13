LOGIN
Pakistan-China Ties: Pakistan President Zardari on a 10-Day Visit to China

Published: Sep 13, 2025, 21:21 IST | Updated: Sep 13, 2025, 21:21 IST
Pakistan President Asif Ali Zardari has begun a 10-day official visit to China, aiming to strengthen bilateral ties, discuss economic cooperation, and advance regional strategic partnerships.

