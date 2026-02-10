LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 17:51 IST | Updated: Feb 10, 2026, 17:51 IST
Madras HC OKs 'Jana Nayagan' Plea Withdrawal
Madras High Court allows Jana Nayagan producers to withdraw their writ plea against CBFC delays, opting for revising committee review.

