/Canada work permit row sparks outrage | Indian graduates face uncertain future

Published: Jul 23, 2026, 16:27 IST | Updated: Jul 23, 2026, 16:27 IST
A growing controversy over Canada's Post-Graduation Work Permit (PGWP) program has left around 1,500 graduates facing uncertainty, with many fearing deportation after permit denials. Students, including a large number of Indians, say unexpected interpretations of eligibility rules have put their futures at risk. While Canadian immigration authorities deny any policy shift, protests and legal challenges are gaining momentum as affected graduates seek answers and relief.