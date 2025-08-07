Live TV
U.S.-Russia Ties: Agreement Reached for Meeting in 'Coming Days', Putin Says UAE Could Host Summit
Edited By
WION Video Desk
Published:
Aug 07, 2025, 20:29 IST
| Updated:
Aug 07, 2025, 20:29 IST
Videos
Aug 07, 2025, 20:29 IST
U.S.-Russia Ties: Agreement Reached for Meeting in 'Coming Days', Putin Says UAE Could Host Summit
Putin to meet Trump for urgent talks on Ukraine war; UAE likely to host. Kremlin confirms summit in coming days as US deadline on Russia peace deal nears.
