T20 WC: Abhishek Sharma Hospitalised Ahead of India-Namibia Clash

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 16:06 IST | Updated: Feb 11, 2026, 16:06 IST
India opener Abhishek Sharma has been admitted to a Delhi hospital with a stomach infection ahead of the T20 World Cup 2026 match against Namibia on February 12 at Arun Jaitley Stadium.

