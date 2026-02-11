LOGIN
Om Birla Under Fire: Opposition Moves No-Confidence Motion Against LS Speaker Om Birla

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 09:21 IST | Updated: Feb 11, 2026, 09:21 IST
The opposition has submitted a notice to move a no-confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla. This marks a significant political development in India’s parliamentary proceedings.

