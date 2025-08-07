LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Ocean's Loudest Voices Fall Silent in Unprecedented Marine Crisis
Edited By WION Video Desk
Published: Aug 07, 2025, 21:44 IST | Updated: Aug 07, 2025, 21:44 IST
Ocean's Loudest Voices Fall Silent in Unprecedented Marine Crisis
Videos Aug 07, 2025, 21:44 IST

Ocean's Loudest Voices Fall Silent in Unprecedented Marine Crisis

Marine scientists report a dramatic drop in underwater soundscapes as key ocean species fall silent, signaling a growing ecological crisis with potentially irreversible consequences for marine life.

Trending Topics

trending videos