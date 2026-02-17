LOGIN
Nigerian Conservative City Turns to Online Matchmaking for Love

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 17, 2026, 21:15 IST | Updated: Feb 17, 2026, 21:15 IST
Matchmaking websites are booming in Kano, blending traditional methods with artificial intelligence as more Nigerians turn to professional intermediaries to find a spouse.

