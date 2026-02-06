LOGIN
New Arms Race Looms as U.S.-Russia Nuke Pact Dies

Published: Feb 06, 2026, 08:21 IST | Updated: Feb 06, 2026, 08:21 IST
The New START treaty, the last major US-Russia nuclear arms control agreement, expired on February 5, 2026, lifting limits on deployed warheads and fueling fears of a renewed arms race.

