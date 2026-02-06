LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 08:21 IST | Updated: Feb 06, 2026, 08:21 IST
Meghalaya Mine Horror: 18 Dead in Dynamite Blast Inferno
A massive dynamite blast at an illegal rat-hole coal mine in Meghalaya's East Jaintia Hills has killed at least 18 labourers, mostly from Assam, prompting grief from PM Narendra Modi.

