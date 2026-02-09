LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /MEA Says India Has Always Had a Strategic Mix of Crude Oil Import

MEA Says India Has Always Had a Strategic Mix of Crude Oil Import

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 23:21 IST | Updated: Feb 09, 2026, 23:21 IST
MEA Says India Has Always Had a Strategic Mix of Crude Oil Import
India maintains a strategically diversified mix of crude oil imports from multiple sources to ensure energy security, balancing affordability, logistics, and geopolitical risks.

Trending Topics

trending videos