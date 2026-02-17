LOGIN
Macron's 4th India Visit: PM Modi, French President Inaugurate Helicopter Assembly Line

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 17, 2026, 20:00 IST | Updated: Feb 17, 2026, 20:00 IST
Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron inaugurate the India-France Innovation Forum in Mumbai.

