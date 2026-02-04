LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 14:51 IST | Updated: Feb 04, 2026, 14:51 IST
J&K Encounter: Day 2 of Udhampur Encounter, Two JeM Terrorists Trapped Inside a Cave
Security forces have pinned down two Jaish-e-Mohammad (JeM) terrorists inside a cave in Udhampur's dense Jaffer forest during Day 2 of a fierce encounter that erupted Tuesday, February 3, 2026.

