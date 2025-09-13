LOGIN
India: PM Modi to visit Manipur, first since unrest

Published: Sep 13, 2025, 11:06 IST | Updated: Sep 13, 2025, 11:06 IST
PM Modi will begin his first visit to Manipur since ethnic violence in 2023, launching projects worth over Rs 8,500 crore and meeting families displaced by the unrest in Churachandpur and Imphal.

