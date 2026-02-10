LOGIN
EU-U.S.: Macron Cautions Europe on US Intimidation

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 23:21 IST | Updated: Feb 10, 2026, 23:21 IST
French President Emmanuel Macron warned European allies of renewed US friction under Trump, stressing EU-US tensions "far from over" despite recent Greenland de-escalation.

