LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Bangladesh Polls: BNP Leads Race in Bangladesh Polls

Bangladesh Polls: BNP Leads Race in Bangladesh Polls

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 21:06 IST | Updated: Feb 10, 2026, 21:06 IST
Bangladesh Polls: BNP Leads Race in Bangladesh Polls
BNP emerges as frontrunner ahead of Bangladesh's February 12, 2026 national election, the first since Sheikh Hasina's 2024 ouster.

Trending Topics

trending videos