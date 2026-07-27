/Commonwealth Games 2026 athletics schedule: India's full fixtures, timings and stars to watch

India's medal campaign at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow is set to gather further momentum as the athletics competitions get underway on Monday (July 27). The country has named a 32-member athletics squad, consisting of 22 men and 10 women, along with an 11-member para-athletics contingent. With several established stars and emerging talents in action, India will be aiming to add significantly to its medal tally during the week-long athletics programme.

Leading the Indian challenge will be Olympic champion Neeraj Chopra, shot put star Tajinderpal Singh Toor, long jumper Murali Sreeshankar and distance runner Gulveer Singh. Among the biggest attractions will be Neeraj Chopra and Tajinderpal Singh Toor, both of whom claimed gold medals in their respective events at the 2018 Commonwealth Games and will be looking to repeat their success in Glasgow.

The athletics competitions at the Commonwealth Games 2026 will be held from July 27 to August 2, featuring track and field events alongside para-athletics competitions. Fans can follow the complete athletics schedule and event timings in Indian Standard Time (IST) throughout the championship as India's athletes compete for podium finishes across multiple disciplines.

Add WION as a Preferred Source

Also Read: Delhi CM Rekha Gupta inaugurates Commonwealth Table Tennis Championship 2026

Below is the schedule for Indian athletics

July 27, Monday

Men's 100m: Round 1 - 2:40 PM

Men's Long Jump: Qualifying Round - Group A - 3:00 PM

Men's 110m Hurdles: Round 1 - 3:55 PM

Women's Hammer Throw: Qualifying Round - Group A - 4:10 PM

Men's Long Jump: Qualifying Round - Group B - 4:20 PM

Women's 100m: Round 1 - 4:30 PM

Women's T37/38 100m: Round 1 - 5:25 PM

Women's Shot Put F57: Final - 11:35 PM

Men's High Jump: Final - 11:40 PM

Women's 800m: Round 1 - 11:45 PM

Women's 100m T38: Final - 12:20 AM (July 28)

Men's Hammer Throw: Final - 12:27 AM (July 28)

Women's 10,000m: Final - 12:35 AM (July 28)

Men's 3000m Steeplechase: Final - 1:20 AM (July 28)

Men's 1500m T20: Final - 1:42 AM (July 28)

Men's 100m T38: Final - 1:57 AM (July 28)

Men's 110m Hurdles: Final - 2:15 AM (July 28)

July 28, Tuesday

Women's Heptathlon 100m Hurdles - 2:40 PM

Women's 400m: Round 1 - 3:00 PM

Women's Heptathlon High Jump - 3:40 PM

Men's 800m: Round 1 - 3:45 PM

Men's 400m: Round 1 - 4:30 PM

Women's Heptathlon Shot Put - 11:30 PM

Women's High Jump: Final - 11:35 PM

Men's 100m: Semi-finals - 11:40 PM

Women's 100m: Semi-finals - 12:06 AM (July 29)

Women's Hammer Throw: Final - 12:28 AM (July 29)

Women's Heptathlon 200m - 12:34 AM (July 29)

Men's Long Jump T20: Final - 12:45 AM (July 29)

Men's 10,000m: Final - 12:55 AM (July 29)

Men's 100m: Final - 1:44 AM (July 29)

Women's 100m: Final - 2:10 AM (July 29)

July 29, Wednesday

Women's Heptathlon Long Jump - 2:35 PM

Women's 200m: Round 1 - 3:00 PM

Men's Shot Put: Qualifying Round - Group A - 3:35 PM

Men's Shot Put: Qualifying Round - Group B - 3:35 PM

Men's One Mile: Round 1 - 3:40 PM

Men's 200m: Round 1 - 4:02 PM

Women's Heptathlon Javelin Throw - 4:35 PM

Men's T11/12 100m: Round 1 - 5:03 PM

Women's 400m Hurdles: Round 1 - 5:21 PM

Women's Discus Throw F42-44/F61-64: Final - 11:30 PM

Women's 1500m T54: Final - 11:45 PM

Men's Long Jump: Final - 11:54 PM

Men's 400m Hurdles: Round 1 - 12:03 AM (July 30)

Women's Shot Put: Final - 12:31 AM (July 30)

Women's 800m: Semi-finals - 12:36 AM (July 30)

Men's Discus Throw F42-44/F61-64: Final - 12:55 AM (July 30)

Women's Heptathlon 800m - Heat 1 - 1:25 AM (July 30)

Men's 100m T47: Final - 1:42 AM (July 30)

Women's 3000m Steeplechase: Final - 2:05 AM (July 30)

July 30, Thursday

Men's Decathlon 100m - 2:40 PM

Men's Javelin Throw: Qualifying Round - Group A - 2:55 PM

Men's Decathlon Long Jump - 3:20 PM

Women's 100m Hurdles: Round 1 - 4:00 PM

Women's One Mile: Round 1 - 4:35 PM

Men's Triple Jump: Qualifying Round - Group A - 4:55 PM

Men's Triple Jump: Qualifying Round - Group B - 4:55 PM

Men's Decathlon Shot Put - 5:10 PM

Women's 400m: Semi-finals - 5:15 PM

Men's 400m: Semi-finals - 5:40 PM

Men's Shot Put: Final - 11:30 PM

Men's 200m: Semi-finals - 11:37 PM

Men's Decathlon High Jump - 11:38 PM

Women's Triple Jump: Final - 11:55 PM

Women's 100m T47: Final - 12:04 AM (July 31)

Men's 100m T12: Final - 12:15 AM (July 31)

Women's 200m: Semi-finals - 12:35 AM (July 31)

Women's Discus Throw: Final - 1:10 AM (July 31)

Men's 800m: Semi-finals - 1:15 AM (July 31)

Men's Decathlon 400m - 1:30 AM (July 31)

Women's 5000m: Final - 1:48 AM (July 31)

Women's 100m Hurdles: Final - 2:19 AM (July 31)

July 31, Friday

Men's Decathlon 110m Hurdles - 2:35 PM

Women's Long Jump: Qualifying Round - Group A - 3:00 PM

Men's Decathlon Discus Throw - 3:20 PM

Mixed 4x400m Relay: Round 1 - 4:05 PM

Women's Long Jump: Qualifying Round - Group B - 4:25 PM

Women's 400m T54: Round 1 - 4:35 PM

Men's Decathlon Pole Vault - 5:00 PM

Men's Decathlon Javelin Throw - 11:30 PM

Men's 10,000m Race Walk: Final - 11:35 PM

Women's Pole Vault: Final - 11:38 PM

Women's Long Jump T38: Final - 12:35 AM (August 1)

Men's Javelin Throw: Final - 12:45 AM (August 1)

Women's 800m: Final - 12:55 AM (August 1)

Men's Decathlon 1500m - Heat 1 - 1:05 AM (August 1)

Women's 400m Hurdles: Final - 1:22 AM (August 1)

Men's 400m Hurdles: Final - 1:30 AM (August 1)

Men's 200m: Final - 1:55 AM (August 1)

Women's 200m: Final - 2:16 AM (August 1)

August 1, Saturday