  • /Winter Olympics: Snow Surge Sets Milano Cortina Stage Ablaze

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 14:21 IST | Updated: Feb 04, 2026, 14:21 IST
Recent snowfall in the Italian Alps has boosted preparations for Milano Cortina 2026 Winter Olympics, with alpine villages fully geared up as competitions kick off this week starting February 4.

