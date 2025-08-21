/War Rages as Peace Remains Elusive | Russia, Ukraine Report Mass Drone Shootdowns | GRAVITAS

Published: Aug 21, 2025, 24:14 IST | Updated: Aug 21, 2025, 24:14 IST
Fighting in Ukraine shows no sign of slowing, even as peace talks gain momentum.
Russia claims it downed 117 Ukrainian drones in a single day, while Ukraine says it intercepted 230 Russian drones and missiles.
Strikes in Ukraine’s Sumy region injured 14 people, including children.
Meanwhile, U.S. President Donald Trump pushes new peace efforts with Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky, but scepticism runs deep in Kyiv and across Europe.