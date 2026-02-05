LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /US vs Russia: Putin Proposes Stick To Existing Warhead Limits For Another Year

US vs Russia: Putin Proposes Stick To Existing Warhead Limits For Another Year

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 05, 2026, 09:21 IST | Updated: Feb 05, 2026, 09:21 IST
US vs Russia: Putin Proposes Stick To Existing Warhead Limits For Another Year
The last nuclear treaty between Russia and the United States is due to expire within hours, raising the risk of a new arms race in which China will also play a key role.

Trending Topics

trending videos