Edited By WION Video Desk
Published: Feb 05, 2026, 20:36 IST | Updated: Feb 05, 2026, 20:36 IST
US Private Jobs Crawl: Just 22K Added in January Slump
U.S. private sector hiring slowed sharply at the start of 2026, with employers adding just 22,000 jobs in January per ADP data-well below the expected 45,000 and December's revised 37,000.

