US-Azerbaijan Ties: US VP Vance on Peace Bid in Azerbaijan After Armenia Visit

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 15:21 IST | Updated: Feb 11, 2026, 15:21 IST
US Vice President JD Vance on Tuesday visited Azerbaijan, arriving from Armenia as part of a regional trip aimed at consolidating a US-brokered peace process between the Caucasus neighbours.

